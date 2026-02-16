Maureen du Toit ten huwelijk gevraagd: ‘Ik heb ja gezegd!’

Tekst: Denise Delgado

Voormalig Hart van Nederland-presentator Maureen du Toit (51) heeft een onvergetelijke Valentijnsdag beleefd. Haar partner Jeroen vroeg haar ten huwelijk en Maureen zei voluit ‘ja’. Op Instagram deelt ze het blije nieuws met haar volgers.

Aanzoek op Madeira

Maureen postte een video van vlak na het aanzoek. Te zien is hoe ze haar verloofde kust terwijl omstanders applaudisseren. ‘Ik heb ‘ja’ gezegd’, schrijft ze. ‘Verliefd, maar ineens ook verloofd op Madeira.’

Op Madeira vierde Jeroen óók zijn verjaardag. Maureen spreekt liefkozend over ‘haar Valentijn’ en straalt in de beelden die ze deelt. De locatie, de timing en het applaus maken het aanzoek compleet.

Samengesteld gezin

Maureen en Jeroen zijn al jaren samen en vormen een samengesteld gezin. Zij heeft twee kinderen uit een eerdere relatie, hij eveneens twee. Met z’n allen hebben ze door de jaren heen een hechte eenheid opgebouwd.

Hart van Nederland

Voor Maureen viel in 2012 het doek bij Hart van Nederland, na vernieuwingen waarbij ook Milika Peterzon en Cilly Dartell vertrokken. Dat besluit kwam hard aan, al voelde ze het al aankomen. Eerder zei ze: ‘Ik heb bij Hart van Nederland de leukste tijd van mijn leven gehad.’

Maureen du Toit in Hart Van Nederland 2001

BEELD: ANP/INSTAGRAM: @MAUREEN_DU_TOIT