René Froger viert 60e verjaardag Natasja met liefdevolle boodschap

René raakt niet uitgepraat over zijn echtgenote: ‘Jij brengt de betekenis ‘houden van’ steeds weer naar een next level. Ik ben een gelukkig mens en heb ik met jou meerdere malen dubbel zes gegooid. Jij weet het mooiste en beste in mensen naar boven te halen.’

Er gaat soms niets boven het doorbladeren van oude fotoboeken en het ophalen van mooie herinneringen. Op deze foto, gemaakt in mei 1964 – nu 61 jaar geleden – staat een zanger, cabaretier en acteur. Maar wie is het?

Zaterdag vierde het Britse koningshuis groots Trooping the Colour, de jaarlijkse militaire parade ter ere van de officiële verjaardag van koning Charles (76). Terwijl de koninklijke familie traditioneel verscheen op het balkon van Buckingham Palace en duizenden toeschouwers hen toejuichten, was het is wederom prins Louis (7) die de show stal.

Denise Delgado

Denise is een creatieve freelance journalist sinds 2015. Ze heeft European Studies gestudeerd aan de Haagse Hogeschool en Journalistiek aan KU Leuven campus Brussel. Denise is bedreven in het creëren van content en is een enthousiast, nieuwsgierig en vriendelijk persoon met een enorme wanderlust. Naast haar passie voor reizen, is ze gek op vechtsport, muziek, witte wijn en fietsen in de natuur.

