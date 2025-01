Thierry Baudet verwelkomt dochter: ‘Intens dankbaar’

Thierry Baudet (41) is opnieuw vader geworden. De politicus deelde op Instagram een emotionele foto van zichzelf, waarop hij zijn pasgeboren dochter, Penelope Ariane Mazarine, bewondert terwijl ze op de borst van zijn vrouw Davide ligt.

‘Met intense dankbaarheid en blijdschap mochten wij op donderdag 9 januari om 14.04 uur onze dochter Penelope Ariane Mazarine verwelkomen in ons gezin,’ schrijft Baudet bij de foto.

Het stel, dat in 2022 al zoon Lancelot kreeg, laat weten dat zowel moeder als dochter gezond zijn. Baudet kondigt in het bericht ook zijn vaderschapsverlof aan: ‘Om er in deze magische tijd zoveel mogelijk te kunnen zijn voor mijn gezin, zal ik vanaf 14 januari enige weken met vaderschapsverlof gaan.’ Zijn zetel in de Tweede Kamer wordt tijdelijk waargenomen door Lidewij de Vos.

Baudet voegt eraan toe dat hij tijdens zijn verlof geen wachtgeld zal ontvangen en bedankt iedereen voor de hartverwarmende felicitaties en steun.

Op zaterdag deelt de politicus opnieuw een foto, dit keer van zijn dochter die vredig op zijn borst ligt te slapen. Hij bedankt iedereen hartelijk voor de ‘vele gelukwensen’. ‘Betekent veel voor ons.’

TEKST: DENISE DELGADO

BEELD: ANP/INSTAGRAM: @THIERRY_BAUDET