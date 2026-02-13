Premiere Better Man Klaasje Meijer

Klaasje Meijer tijdelijk terug bij K3: ‘Ik kreeg even een paniekaanval’

Tekst: Denise Delgado

13/02/2026

Marthe De Pillecyn (29) verwacht haar tweede kindje, maar K3 staat ondertussen gewoon in de startblokken voor de musical ‘Doornroosje’. Studio 100 heeft daarom alvast een plan B geregeld voor de periode dat Marthe met zwangerschapsverlof is.

Klaasje trekt de glitterjurk weer aan

En die vervanger is bepaald geen onbekende: Klaasje Meijer (30) maakt tijdelijk haar comeback. Zij sluit zich tijdens Marthe’s verlof aan bij Hanne Verbruggen en Julia Boschman en neemt in de musical de rol van Goede Fee Marthella over.

‘Even schakelen’

In een video op Instagram vertelt Klaasje dat ze het al behoorlijk druk heeft met moederschap, een verhuizing en zelfs het oefenen op de blokfluit. Dat het K3-telefoontje kwam, zag ze niet aankomen. ‘Agendatechnisch moest ik even schakelen,’ zegt ze. ‘Ik kreeg even een lichte paniekaanval maar daarna dacht ik: wow.’

De tekst gaat verder onder de Instagram-video.

Langgekoesterde wens

Toch hoefde ze niet lang te twijfelen. Klaasje noemt het ‘super, fantastisch en gezellig’ en zegt dat spelen in een musical een langgekoesterde wens is. ‘Dat is iets wat ik bij K3 nog niet eerder heb gedaan.’

In haar bericht richt Klaasje zich ook direct tot Marthe: zodra het haar te veel wordt, springt zij bij. Studio 100 benadrukt dat Marthe zelf zolang mogelijk zo veel mogelijk voorstellingen wil blijven spelen, maar dat de zangeres klaarstaat als het nodig is.

Klaasje maakte van 2015 tot 2021 deel uit van K3 en werd daarna opgevolgd door Julia Boschman.

