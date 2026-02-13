Klaasje Meijer tijdelijk terug bij K3: ‘Ik kreeg even een paniekaanval’
13/02/2026
Marthe De Pillecyn (29) verwacht haar tweede kindje, maar K3 staat ondertussen gewoon in de startblokken voor de musical ‘Doornroosje’. Studio 100 heeft daarom alvast een plan B geregeld voor de periode dat Marthe met zwangerschapsverlof is.
Klaasje trekt de glitterjurk weer aan
En die vervanger is bepaald geen onbekende: Klaasje Meijer (30) maakt tijdelijk haar comeback. Zij sluit zich tijdens Marthe’s verlof aan bij Hanne Verbruggen en Julia Boschman en neemt in de musical de rol van Goede Fee Marthella over.
Lees ook: Voormalig K3-zangeres Klaasje Meijer is zwanger
‘Even schakelen’
In een video op Instagram vertelt Klaasje dat ze het al behoorlijk druk heeft met moederschap, een verhuizing en zelfs het oefenen op de blokfluit. Dat het K3-telefoontje kwam, zag ze niet aankomen. ‘Agendatechnisch moest ik even schakelen,’ zegt ze. ‘Ik kreeg even een lichte paniekaanval maar daarna dacht ik: wow.’
De tekst gaat verder onder de Instagram-video.
Lees ook: Klaasje Meijer gaat trouwen: ‘Wij zijn verloofd’
Langgekoesterde wens
Toch hoefde ze niet lang te twijfelen. Klaasje noemt het ‘super, fantastisch en gezellig’ en zegt dat spelen in een musical een langgekoesterde wens is. ‘Dat is iets wat ik bij K3 nog niet eerder heb gedaan.’
Lees ook: Oud-zangeres K3 Klaasje Meijer getrouwd met grote liefde
In haar bericht richt Klaasje zich ook direct tot Marthe: zodra het haar te veel wordt, springt zij bij. Studio 100 benadrukt dat Marthe zelf zolang mogelijk zo veel mogelijk voorstellingen wil blijven spelen, maar dat de zangeres klaarstaat als het nodig is.
Klaasje maakte van 2015 tot 2021 deel uit van K3 en werd daarna opgevolgd door Julia Boschman.
BEELD: ANP/INSTAGRAM: @KLAASJE_MEIJER
LEES OOK
Uit andere media