Tina de Bruin belde tv-programma om onhandige foto Steven Kazan

Een pijnlijk jaar voor Steven Kazan krijgt in Open Casa extra lading wanneer duidelijk wordt hoe publiek en intens alles was. Midden in alle commotie deed Tina de Bruin iets ogenschijnlijk kleins, maar betekenisvols: ze belde een redactie om zijn kind te beschermen.

Steven Kazan vertelt aan presentator Robbert Rodenburg dat het wel gaat, maar dat de feestdagen anders zullen zijn na de breuk met Jamie Kames. Het uit elkaar gaan was niet gewenst en vooral het gesprek met zijn kind hakte erin. Toen het nieuws vervolgens bekend werd ‘ontplofte het’.

Steven Kazan had een zwaar jaar

Hij bleef respect houden voor Jamie in het openbaar, bevestigt Steven wanneer Robbert het opmerkt. ‘Dat klopt en dat heb ik nog steeds.’ Ondertussen moest het professionele leven door: ‘Optredens gingen gewoon door.’ De klap kwam na afloop van een show vol energie, in de auto: ‘Toen werd ik heel naar en daar werd ik heel verdrietig. Ik dacht: ja nu ga ik naar huis en er is helemaal niks.’ De leegte bleek hardnekkig: ‘Dan ga je naar bed en dan word je wakker en is er nog steeds niks. En dan moet je weer je lach opzetten en weer doorgaan. Daar had ik het meeste moeite mee, nog steeds wel af en toe.’ De struggle vond plaats tijdens de grote mediastorm: ‘Het was al moeilijk genoeg, de situatie waarin ik zat. Het ging maar door.’ En over de publieke beoordeling: ‘Wie is de volgende, de bakker waar ik mijn broodjes koop, heeft die ook nog eens een mening?’ Toch blijft de kern voor hem overeind: ‘Ze blijft de moeder van ons kind. We hebben een fantastische tijd gehad, het is alleen anders gelopen.’

Tina de Bruin grijpt in

Tina de Bruin zag bij een tv-programma een foto van Steven en Jamie met hun zoon samen en besloot in te grijpen. Als ook zij aanschuift in Open Casa bespreekt ze het aan tafel met Steven en Robbert. Omdat ze zelf een zoontje heeft, kon ze zich inleven in het naar school gaan van Stevens zoon, wat niet makkelijker werd gemaakt door zo’n afbeelding. Ze belde de makers met het verzoek de afbeelding te vervangen door een versie zonder het jongetje, wat direct werd gedaan. Steven hoorde dat later en was geraakt: ‘Dat vind ik heel bijzonder. Er zijn niet veel mensen in deze wereld die zoiets zouden doen.’

