‘Verloren jeugd’ van toeslagenkinderen raakt prinses Laurentien

Prinses Laurentien (59) noemt het ‘ongelofelijk’ dat jongeren door de toeslagenaffaire een andere jeugd hebben gehad. In de AVROTROS-podcast ‘Niet mijn schuld – Kinderen van de Toeslagenaffaire’ vertelt de oprichter van Stichting (Gelijk)waardig Herstel hoe groot de schade is. De stichting zet zich in voor de belangen van gedupeerden.

De podcast, vanaf maandag te horen via NPO Luister, is gemaakt door journalist Sander ’t Sas. Hij spreekt onder anderen met toeslagenkinderen en hun ouders. Laurentien en haar stichting proberen buiten de overheid om een schaderoute vorm te geven.

Podcast en missie

Stichting (Gelijk)waardig Herstel koppelt vrijwilligers aan ouders om hun verhaal op te tekenen. Zo ontstaat ruimte om orde te scheppen in de chaos. Volgens de prinses brengt dat gezinnen rust en perspectief.

‘Heling door verhalen’

Ouders vinden herkenning als hun ervaringen worden vastgelegd. ‘Volgens Laurentien brengt dat hen en het gezin ‘vaak heel erg veel’ als ze op die manier tot rust komen.’ Ze ziet dat identiteit terugkeert als alles ‘op z’n plek valt’. ‘Het is zwaar en vaak pijnlijk, maar tegelijkertijd zeggen ouders ook: het heeft me heel veel heling gebracht.’

Jongeren als stille slachtoffers

Niet alleen ouders zijn geraakt. ‘Ik vind het ongelofelijk dat jongeren daardoor voelen: ik had misschien ook een andere jeugd kunnen hebben’, zegt de prinses. ‘Dat gevoel van die verloren jeugd, daar moeten we echt met elkaar de schouders onder zetten.’

Verdriet erkennen, verder verbinden

Het gevoel van verdriet en radeloosheid bij toeslagenkinderen begrijpt de prinses. ‘Omdat het op zo’n grote schaal is en zo’n enorme impact heeft’, zegt ze. Veel gezinnen dragen nog steeds leed. Juist daarom pleit zij voor verbinding: ‘om het gevoel te hebben: we gaan door. Dat moet je toch met elkaar organiseren.’ Recent kwam Laurentien in opspraak na uitspraken in Sporen van Slavernij; daar reageerde zij later op. Bekijk de video hieronder:

