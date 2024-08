Meghan over traumaherstel: ‘Ben pas aan het begin’

Meghan, de hertogin van Sussex, hoopt dat niemand zich ooit zo slecht zal voelen als zij toen ze kampte met mentale problemen. De vrouw van de Britse prins Harry is er nog steeds niet helemaal overheen, vertelt ze in een interview met CBS Sunday Morning.

“Als je pijn of trauma hebt meegemaakt, kun je er het beste open over zijn om te helen, zeker in mijn geval”, zegt Meghan. “En weet je, ik ben pas aan het begin. Maar ik zou nooit willen dat iemand anders zich zo voelt”, aldus de hertogin, die ook wenst dat niemand ooit te maken krijgt met suïcidegedachten. “En ik zou ook nooit willen dat iemand anders niet geloofd wordt”, voegde ze eraan toe.

Meghan, eerder bekend als actrice in de serie Suits, onthulde in het veelbesproken interview met Oprah Winfrey in 2021 dat het een tijdje zo slecht met haar ging dat ze niet meer wilde leven. Ook zou ze geen hulp mogen zoeken van het paleis.

Aanmoedigen

“Als het uitspreken van wat ik heb overwonnen iemand kan redden, of iemand in zijn of haar leven kan aanmoedigen om op iemand te letten en er niet automatisch van uit te gaan dat het wel goed met iemand gaat, is dat het waard”, vindt Meghan.

De 43-jarige hertogin kreeg suïcidegedachten toen ze zwanger was van Archie. Ze vond het leven als royal zwaar, met name hoe ze werd behandeld door de Britse media.