Gravin Eloise weer terug op Nederlandse bodem

Eloise van Oranje is terug in Nederland. De dochter van prins Constantijn en prinses Laurentien deelt donderdag in haar Instagram Stories een foto van zichzelf in haar vintagekledingwinkel in Den Haag.

“Zo fijn om terug te zijn hier”, schrijft de 22-jarige gravin. Eloise liep de afgelopen maanden stage in New York.

Onlinemodebedrijf

De ‘gravinfluencer’ liep stage bij het Nederlandse onlinemodebedrijf Otrium. Eloise studeert aan de Hotelschool in Amsterdam.