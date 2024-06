Derde huwelijk van broer prinses Diana is gestrand: immens verdrietig

Opnieuw heeft een huwelijk van Charles Spencer niet standgehouden. De broer van wijlen prinses Diana gaat voor de derde keer scheiden, bevestigt hij tegenover The Mail on Sunday.

“Het is immens verdrietig”, zegt de 60-jarige Spencer over de breuk met zijn vrouw Karen. “Ik richt me op mijn kinderen en kleinkinderen en wens Karen alle geluk in de toekomst.”

Dochter

De oom van prins William en prins Harry trouwde in 2011 met Karen op het landgoed Althorp, waar ook Diana is begraven. Samen hebben ze een dochter. Uit zijn eerdere huwelijken kreeg Spencer nog zes kinderen.