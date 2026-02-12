Nicolette over hoe vonk oversloeg met vriend Milan: ‘Net twee magneten’

Tekst: Denise Delgado

Love at first sight! Voor Nicolette Kluijver (41) begon het liefdesverhaal op het zonnige Bonaire. In LINDA. blikt ze terug op het moment dat ze Milan Zolak voor het eerst zag en hoe die ontmoeting alles veranderde.

Liefde op het eerste gezicht

Nicolette woonde toen al een paar jaar op het eiland, terwijl Milan er tijdelijk was voor zijn werk. De klik was er meteen, vertelt ze. ‘Het was liefde op het eerste gezicht. We waren net twee magneten.’ Ze raakten niet uitgepraat, maar toch dacht Nicolette niet dat ze elkaar na haar terugkeer naar Nederland nog zou tegenkomen.

De hotelhunk

Dat liep anders. Ze hielden contact, zochten elkaar op en spraken regelmatig af. Het liefst deden ze dat buiten de drukte en uit het zicht. Dat lukte maar even: de media kregen hun relatie snel door en Milan werd al gauw bestempeld als ‘de hotelhunk’. Door alle aandacht besloot het stel uiteindelijk open te zijn over hun liefde.

De tekst gaat verder onder de foto.

Nederlandse Premiere Bridget Jones: Mad About The Boy Inloop

Lees ook: Nicolette Kluijver moest vierde zwangerschap afbreken

Nicolette zegt dat Milan haar aanspreekt omdat hij veel op haar lijkt. Ook tussen hun gezinnen gaat het goed: Milan heeft zelf twee kinderen en volgens Nicolette klikt het ook met hen.

Lees ook: Nicolette Kluijver en vriend gaan samenwonen

Hotel in Gambia

Samen zetten ze bovendien een groot project op: vorig jaar kochten Nicolette en Milan een hotel in Gambia met achttien kamers. Oorspronkelijk gingen ze erheen om kinderen te helpen aan schooluniformen, maar dat initiatief groeide uit tot een nieuw avontuur, inclusief de aankoop van het hotel. Bekijk de video hieronder:

BEELD: ANP