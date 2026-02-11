Schrijver Cees Nooteboom (92) overleden

Tekst: Evelien Berkemeijer

De Nederlandse schrijver is overleden, zo meldt zijn uitgever.

Uitgeverij De Bezige Bij spreekt van een groot verlies en roemt zijn internationale statuur. Cees werd beschouwd als een van de belangrijkste Nederlandse auteurs, met een oeuvre dat romans, poëzie, reisverhalen en toneel omvat. Hij had al langer gezondheidsklachten.

Reactie van uitgeverij

‘Met groot verdriet hebben wij kennisgenomen van het overlijden van Cees Nooteboom’, deelt Uitgeverij De Bezige Bij. Ook: ‘De schrijver van het Boekenweekgeschenk van 1991, ‘Het volgende verhaal’, was een van Nederlands literaire giganten, internationaal geroemd en gelauwerd. Wij wensen alle nabestaanden veel sterkte.’

Beginjaren en debuut

In zijn jeugd trok Cees na een opleiding in kloosterscholen liftend door Europa, een ervaring die hij gebruikte voor zijn debuutroman Philip En De Anderen (1955). Een jaar later verscheen zijn poëziedebuut De Doden Zoeken Een Huis. In 1956 begon hij ook aan de reisjournalistiek, met reportages en reisverhalen voor onder andere Het Parool, Elsevier en de Volkskrant; vanaf 1968 vond hij zijn plek bij het glossy tijdschrift Avenue.

Prijzen voor Cees Nooteboom

Zijn reisverhalen werden gebundeld in Een Middag In Bruay (1963), gevolgd door Een Nacht In Tunesië (1965) en Een Avond In Isfahan (1978). Met Rituelen (1980, F. Bordewijkprijs en de Amerikaanse Pegasusprijs voor de beste niet-Amerikaanse roman) brak Cees door bij het grote publiek. In 1992 ontving Cees de Constantijn Huygensprijs voor zijn volledige oeuvre. In 2003 kreeg hij de Oostenrijkse Staatsprijs voor Europese Literatuur, en in 2004 werd hem de P.C. Hooftprijs toegekend. In het najaar van 2009 ontving hij uit handen van koning Albert de Prijs der Nederlandse Letteren, die een keer per drie jaar door de Nederlandse Taalunie wordt toegekend.

Latere publicaties en nalatenschap

Naast romans, poëzie en reisverhalen schreef Cees ook enkele toneelstukken en worden zijn boeken in meer dan dertig talen vertaald. Zijn verzamelde gedichten verschenen als Zo worden jaren tijd (2023), terwijl de verhalenbundels Japan (2019) en Het Spaanse van Spanje (2023) zijn reisliteratuur verder verzamelden. In 2024 verscheen Frankrijk, een bundel met al zijn reisverhalen over La Belle France.

Foto: ANP