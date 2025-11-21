Paul van Gorcum, de ‘baron’ in Bassie en Adriaan, overleden op 91-jarige leeftijd

Tekst: Evelien Berkemeijer

Acteur Paul van Gorcum is op 91-jarige leeftijd overleden, zo maakte zijn secretariaat bekend aan het ANP. De acteur overleed in Oegstgeest. Hij groeide uit tot een markante verschijning op televisie, in het theater en achter de microfoon als stemacteur.

Paul Van Gorcum verwierf grote naamsbekendheid door zijn vertolking van Baron van Neemweggen in Bassie en Adriaan. Daarnaast was hij jarenlang actief in het theater en werkte hij mee aan uiteenlopende televisie- en filmproducties.

Carrière in theater en film

Paul van Gorcum stond een groot deel van zijn loopbaan op de planken. In het Theater van de Lach van John Lanting speelde hij vele rollen en hij werkte mee aan musicals van Jos Brink, waaronder Madame Arthur en Max Havelaar. Ook verscheen hij in films als Turks Fruit en Een Vlucht Regenwulpen.

Paul van Gorcum sprak de stem van butler Joost in voor het nieuwe attractiepark Bommelwereld.

De baron in Bassie en Adriaan

De rol van de baron speelde Paul van 1988 tot 1994. Hij nam het personage over van Aad van Toor, die het niet langer kon combineren met regisseren. De baron, vaste tegenstander van Bassie en Adriaan, werd een publiekslieveling. De uitspraak ‘Drommels! Drommels en nog eens drommels!’ groeide uit tot zijn herkenbare leuze.

Succes als stemacteur

Ook als stemacteur liet Paul zijn sporen na. Hij gaf onder meer een stem aan Zazoe in De Leeuwenkoning en aan Gargamel in De Smurfen. Daarnaast is zijn stem te horen in de Efteling-attractie Baron 1898. Zijn veelzijdigheid maakte hem tot een veelgevraagd voice-over en personage-stem.

Paul van Gorcum werd emotioneel toen hij het eerste exemplaar van zijn biografie in ontvangst nam tijdens zijn 91e verjaardag.

Onderscheidingen en persoonlijk leven

Paul werd in 1992 benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. In 2019 kreeg hij de eretitel Acteur des Vaderlands. De acteur trouwde in 1960 en kreeg twee kinderen. In 2016 kreeg hij de diagnose prostaatkanker. Zijn vrouw overleed in 2024.

