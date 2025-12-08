Filmmaker Frans Weisz overleden op 87-jarige leeftijd

Tekst: Denise Delgado

Filmregisseur Frans Weisz is op 87-jarige leeftijd overleden. Het nieuws is bevestigd door producent en goede vriend Matthijs van Heijningen, die zijn laatste film produceerde. Ook zijn zoon Géza Weisz deelde het verdrietige nieuws op Instagram. Frans leed aan de ziekte van Alzheimer.

Markante carrière in film en televisie

Frans bouwde in de loop van decennia een indrukwekkend oeuvre op. Hij regisseerde onder meer De Inbreker (1972), Rooie Sien (1975), Charlotte (1981), Leedvermaak (1989), Qui vive (2002), Happy End (2009), Hoogste Tijd (1995) en de televisieserie Bij nader inzien (1991). Voor Leedvermaak en Bij nader inzien werd hij bekroond met een Gouden Kalf. Zijn laatste grote film was Het leven is vurrukkulluk, naar de gelijknamige roman van Remco Campert, die in 2018 uitkwam. In die film vertolkte zijn zoon Géza de hoofdrol.

“Je moeten missen is onvoorstelbaar,” schrijft acteur Géza onder een portret van zijn vader. “Maar je hebt me genoeg liefde gegeven om zelfs dit verdriet te kunnen dragen. Ik zal je verhaal blijven vertellen, pap.”

De tekst gaat verder onder de Instagram-post.

Frans begon zijn loopbaan met een studie aan de toneelschool, maar stapte al snel over naar de Nederlandse Filmacademie in Amsterdam. Later kreeg hij een studiebeurs voor de Italiaanse filmschool Centro Sperimentale di Cinematografia in Rome, waar hij zijn vak verder verfijnde.

Tweede Wereldoorlog

Als zoon van twee Joodse ouders stond de Tweede Wereldoorlog centraal in zijn leven. Zijn vader werd vermoord in Auschwitz, zijn moeder overleefde de Holocaust. Zelf bracht Frans de oorlogsjaren ondergedoken door bij een boerengezin in Limburg. Die ervaringen vormden een belangrijke onderstroom in zijn werk.

In 1981 maakte hij de veelgeprezen film Charlotte, over de Joodse kunstenares Charlotte Salomon. Frans beschouwde deze productie als een keerpunt in zijn carrière: “Ik zou mijn leven kunnen indelen in de periode vóór Charlotte en na Charlotte,” zei hij in een interview met NRC.

Dagboek van een filmmaker

In 2023 verscheen Dagboek van een filmmaker, een bundeling van fragmenten uit de dagboeken die Frans jarenlang bijhield tijdens de opnames van zijn films. Het boek biedt een persoonlijk en gedetailleerd beeld van zijn werkwijze, twijfels en drijfveren, en vormt een laatste getuigenis van een van de markantste regisseurs uit de Nederlandse filmgeschiedenis.

BEELD: ANP/HOLLANDSEHOOGTE/INSTAGRAM: @GEZAWEISZ