Bas Hesselink (81), bekend van Tussen Kunst en Kitsch, is overleden

Tekst: Evelien Berkemeijer

Boekenexpert Bas Hesselink is op 3 september 2025 op 81-jarige leeftijd onverwacht overleden. Bas was al meer dan twintig jaar dé boekenexpert van het tv-programma Tussen Kunst en Kitsch en maakte grote indruk met zijn kennis van boeken, prenten en handschriften.

AVROTROS maakt nu bekend dat Bas Hesselink is overleden. Hij zal nog te zien zijn in het nieuwe seizoen van Tussen Kunst en Kitsch dat in het najaar van 2025 wordt uitgezonden.

Loopbaan bij Tussen Kunst en Kitsch

Bas was sinds de jaren negentig verbonden aan Tussen Kunst en Kitsch. Hij begon als vervanger van Theo Laurentius en groeide uit tot dé vaste boekenexpert van het programma. De laatste jaren werd hij af en toe vervangen door zijn zoon Laurens Hesselink en door Steven Sterk.

Bas Hesselink zijn passie voor boeken

In het boek Tussen Kunst en Kitsch, 101 ontdekkingen, vertelde Bas: ‘Het is mijn missie om bij mensen belangstelling te wekken voor oude boeken en handschriften.’ Hij liet kijkers kennismaken met prachtig geïllustreerde planten- en dierenboeken, atlassen, werken van beroemde Nederlanders zoals Jacob Cats, en diverse Albums Amicorum. Ook gaf hij advies over het kopen van boeken: ‘Koop nooit een incompleet boek en zoek altijd een boek in de best mogelijke conditie.’

Onvergetelijke vondsten

Tien jaar geleden sprak Bas de wens uit ooit een geïllumineerd getijdenboek te ontdekken tijdens de opnames. In 2017 kwam dit uit toen hij een getijdenboek taxeerde op 75.000 euro. Hetzelfde boek was later te zien tijdens de tentoonstelling 40 jaar Tussen Kunst en Kitsch in Kasteel Ruurlo.

FOTO: ANP