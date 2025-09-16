Acteur Robert Redford op 89-jarige leeftijd overleden

Tekst: Evelien Berkemeijer

De Amerikaanse acteerlegende Robert Redford, bekend van rollen in Butch Cassidy and the Sundance Kid en The Sting, is op 89-jarige leeftijd overleden. Hij was een icoon in Hollywood en een pionier voor onafhankelijke film.

In een verklaring zei zijn publicist Cindi Berger: ‘Robert Redford stierf op 16 september in zijn huis op Sundance in de bergen van Utah – de plek waar hij van hield, omringd door degenen van wie hij hield. Hij zal enorm gemist worden. De familie vraagt om privacy.’

Indien bovenstaande post niet meer te vinden is: Op Robert Redford zijn Instagrampagina staat een post met de tekst: ‘It is with deep sadness that we announce the passing of Robert Redford. In honor of his legacy, his Instagram account will be deleted.’

Carrière en prestaties

Robert won in 1980 een Academy Award voor beste regisseur voor Ordinary People en kondigde in 2018 aan dat hij stopte met acteren, nadat hij in 2016 had gezegd dat hij ‘moe was van het acteren’. Andere bekende rollen waren bijvoorbeeld The Candidate, All the President’s Men, Indecent Proposal en ook The Way We Were. Het was Butch Cassidy, een westernfilm over twee risicovolle bankovervallers, die hem van de ene op de andere dag tot een ster maakte, hoewel hij zich nooit op zijn gemak voelde met het label van knappe hartenbreker.

Invloed op film en cultuur

Robert Redford maakte deel uit van de New Hollywood-filmbeweging van de late jaren 1960 en werkte samen met collega Paul Newman voor The Sting in 1973, een klassieker in het misdaadgenre. Zijn grootste bijdrage aan de filmwereld was misschien wel het oprichten van het Sundance Film Festival, dat onafhankelijke filmmakers een podium gaf en het filmmaken een boost gaf in de jaren 80 en 90.

Persoonlijk leven

Robert laat zijn vrouw Sibylle Szaggars achter, met wie hij in 2009 trouwde. Eerder was hij getrouwd met Lola Van Wagenen, met wie hij vier kinderen had. Zijn zoon Scott stierf als baby en James overleed in 2020 aan kanker. Hij wordt overleefd door twee dochters, Shauna en Amy.

Laatste woorden en erfenis

In zijn meest recente Instagram-post van 18 augustus bedankte Robert zijn fans voor hun steun gedurende zijn carrière. “Toen ik opgroeide in de arbeidersklasse in Santa Monica, kreeg ik te maken met tegenslagen… Persoonlijke verliezen… hebben me veerkracht geleerd,” schreef hij. Hij voegde eraan toe: ‘Sundance heeft nieuwe filmmakers een stem gegeven en mijn milieuwerk heeft sommigen geïnspireerd om voor onze planeet te zorgen. Uw steun maakt het allemaal de moeite waard, bedankt dat u deel uitmaakt van mijn reis.’

