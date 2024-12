Winnen: vier kaartjes voor de film Een Nieuwe Vriend Voor Dikkie Dik!

Weekend geeft vier kaartjes voor de film Een Nieuwe Vriend Voor Dikkie Dik weg. Wil jij kans maken op een gezellig middagje film met de kinderen of kleinkinderen? Vul dan onderstaand formulier in!

Dikkie Dik komt terug in de bios! In deze tweede film, Een Nieuwe Vriend Voor Dikkie Dik, krijgen Dikkie Dik en Poes Muis voor het eerst te maken met sneeuw en ontdekken ze de lol van sleeën. Verder hebben ze een nieuwe buurtgenoot; een luidruchtige, grote hond die Blaf heet. Die enge hond blijft ze maar achtervolgen. Of wil hij toch gewoon vrienden zijn? Vanaf 18 december in de bioscoop.