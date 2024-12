Winnen: Tefal Air-braadpan t.w.v. €100,-!

Weekend geeft een Tefal Air-braadpan t.w.v. €100,- weg. Wil jij kans maken op zo’n prachtige pan, die veel lichter is dan gietijzer, maar voor elk gerecht ingezet kan worden en ook nog eens minder vetten nodig heeft? Vul dan onderstaand formulier in!

Dat gesleep met loodzware pannen hoeft deze kerst niet meer. De Tefal Air-braadpan heeft de looks en kwaliteiten van een gietijzeren pan, maar is driemaal lichter omdat-ie gemaakt is van robuust gegoten aluminium.Geschikt voor alle warmtebronnen en kan ook in de oven. Nog een voordeel: dankzij de keramische coating is er minder vet nodig. Puntjes in het condensatiedeksel zorgen voor malse en sappige resultaten omdat het vocht hierdoor terugloopt in de pan en het gerecht blijft extra lang warm dankzij de dikke bodem. Daarna kan hij zo in de vaatwasser. En zeg nou zelf, op het fornuis is het toch een plaatje? Verkrijgbaar in vier formaten via tefal.nl.