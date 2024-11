Winnen: Pink Pure POP kledingstomer van Tefal t.w.v. €49,95!

Weekend geeft een Pink Pure POP kledingstomer van Tefal t.w.v. €49,95 weg! Wil jij kans maken op deze handzame lichte kledingstomer, waarmee je ook nog pluisjes en haren van je kleding haalt? Vul dan onderstaand formulier in.

Strijken is niet ieders hobby, maar we willen er liever wel ongekreukeld bij lopen. Dan is de Pink Pure POP van Tefal een uitkomst. Deze handzame kledingstomer haalt gemakkelijk de kreukels uit je kleding en dankzij het omkeerbare opzetstuk kun je er ook pluisjes en haren mee verwijderen. Ideaal voor thuis, maar de lichtgewicht kan ook makkelijk mee op reis. Dat deze limited editition knalroze is, heeft overigens een reden. Voor elke verkochte stomer doneert Tefal €3,- aan Pink Ribbon, onderdeel van KWF Kankerbestrijding, voor onderzoek naar borstkanker. Deze actie loopt nog tot 31 december. Adviesprijs: € 49,99 informatie www.tefal.nl.