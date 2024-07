Vriend Monica Geuze bezig met grote stap

De Welsh-Engelse profvoetballer James Lawrence, de vriend van influencer Monica Geuze, lijkt dicht bij een overstap naar de Eredivisie. Voetbalzone meldt vrijdag dat het management van de 31-jarige international van Wales momenteel gesprekken voert met promovendi NAC Breda en Willem II.

Tot afgelopen seizoen kwam de centrumverdediger namens St. Pauli en 1. FC Nürnberg uit op het tweede niveau in Duitsland. Eerder werd al bekend dat hij zijn contract bij laatstgenoemde club niet heeft laten verlengen, om bij een eventuele vervolgstap dichter bij Geuze te kunnen zijn.

Het zou heel goed kunnen dat de 29-jarige Geuze, die tot 2019 een relatie had met toenmalig Spartaan Lars Veldwijk, komend seizoen vaak op de tribune van het Rat Verlegh Stadion in Breda te zien is. NAC lijkt volgens Voetbalzone “op poleposition te liggen om om aan de haal te gaan met centrumverdediger”.

Van de influencer verscheen begin mei voor het eerst een foto van haar en Lawrence op Instagram. Een maand ervoor maakte ze in haar podcastserie Geuze & Gorgels, nog zonder zijn identiteit prijs te geven, bekend weer een relatie te hebben.