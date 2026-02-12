Verloofde Sylvia Geersen overgeleverd aan Nederland

De verloofde van model Sylvia Geersen is woensdag overgeleverd aan Nederland.

De 61-jarige verloofde van Sylvia Geersen werd eind januari in Marbella opgepakt in verband met een drugszaak. Het Openbaar Ministerie liet vrijdag weten dat hij is voorgeleid aan de rechter-commissaris.

Relatie Sylvia Geersen en Piet van Schaften

Het model liet in september 2025 weten samen te zijn met de 61-jarige Piet van Schaften. Toen schreef ze: ‘Jij bent de engel in mijn leven, de man waar ik altijd van heb gedroomd.’ Piet liet Sylvia’s naam tatoeëren en in januari vroeg hij haar ten huwelijk.

Onderzoek en inbeslagnames

Piet werd afgelopen donderdag in Marbella gearresteerd op verdenking van drugshandel. Volgens de politie is hij niet de enige verdachte; er zijn nog vijf andere aanhoudingen verricht. De verdachten worden ervan beschuldigd de Opiumwet te hebben overtreden en wapens in bezit te hebben. Tijdens de arrestaties zijn in totaal 857 kilo MDMA, 82 kilo pillen en twee vuurwapens in beslag genomen. Sylvia is overtuigd van zijn onschuld, vertelde ze aan Shownieuws.

Wie is Sylvia Geersen?

Sylvia Geersen (40) is een Nederlands model dat bekend werd door haar deelname aan het eerste seizoen van Holland’s Next Top Model, waar ze als tweede eindigde. Daarna werkte ze internationaal als model. Naast haar modellenwerk bouwde Sylvia een televisiecarrière op als deelnemer en gast in allerlei entertainmentprogramma’s, zoals Special Forces VIPS. En: ze ging op zoek naar liefde in De Bachelorette.

