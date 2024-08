Radio-dj Sander Hoogendoorn wordt vader

Radio-dj Sander Hoogendoorn wordt vader. Hij en zijn vriendin krijgen eind augustus een kindje, deelt de 36-jarige Hoogendoorn in Man man man, de podcast.

De Veronica-dj wilde het nieuws nog even voor zichzelf houden. “Dat wordt dan weer zo’n momentje”, zegt hij over de aankondiging. “En straks als de kleine er is, dan is dat weer zo’n moment. Ik vind dit vooral toch iets van mijzelf en van mijn vriendin.”

Toch wilde hij het nieuws delen nu hij te gast was in de podcast, want “dit is het enige wat er ongeveer speelt in m’n leven”.

Supersterk

De vriendin van Hoogendoorn voelt zich goed. “Die is sowieso supersterk, respect voor alle vrouwen en alle moeders. Die doet het supergoed.”