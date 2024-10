OM niet in hoger beroep tegen straf voor moordpoging op Tim Hofman

Het Openbaar Ministerie (OM) gaat niet in hoger beroep tegen de straf die werd opgelegd aan de man die Tim Hofman wilde vermoorden. Dat heeft het OM woensdag bekendgemaakt.

Chris T. uit Breda werd twee weken geleden veroordeeld tot vijf jaar gevangenisstraf en tbs met voorwaarden, voor het voorbereiden van de moord op een hulpverlener, een poging tot moord met terroristisch oogmerk op presentator Tim Hofman en het bezit van een vuurwapen. Die straf was aanzienlijk lager dan het OM had geëist, namelijk twaalf jaar cel en tbs met dwangverpleging, maar desondanks is een hoger beroep nu van de baan. Het OM houdt hiermee onder meer rekening met de wens daartoe van beide slachtoffers. Ook zijn er volgens het OM geen juridische aanknopingspunten om het oordeel over de strafbare feiten aan een hogere rechter voor te leggen.

De 42-jarige T. liep op 6 september 2023 het pand van BNNVARA in Hilversum binnen met een omgebouwd gaspistool en verkondigde daar dat hij presentator van de omroep Tim Hofman wilde doodschieten. Op de bewuste dag verstuurde T. via Telegram een manifest waarin hij zich uitsprak tegen gedachtegoed als “links, extreemlinks, feministisch of woke”. Tijdens politieverhoren kwam hij zelf met de definitie van “terroristisch oogmerk” voor zijn plannen. Naast het voorval in het BNNVARA-pand stond T. ook terecht voor het voorbereiden van een moord op een hulpverlener uit Oss in augustus vorig jaar.