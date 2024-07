Lauren Verster verliest vader: ‘Het was een lijdensweg’

25 jaar geleden kwam de vader van Lauren Verster na een hersenbloeding in een rolstoel terecht. Afgelopen april overleed hij. Het was een lange lijdensweg voor Lauren en haar familie. “Echt dat het aan je vreet,” vertelt ze deze week in Weekend.

“Stel je voor dat je nu iets krijgt en vervolgens 25 jaar in een rolstoel zit, overal last van hebt en je hoofd het niet meer doet. Dat is echt vreselijk. Dan kan je misschien beter dood zijn, hoor,” aldus Lauren. Het zijn moeilijke gesprekken die ze ook weleens met haar vader heeft gevoerd. Na een hersenbloeding op zijn 54e kwam hij in een rolstoel terecht en woonde jarenlang in een verzorgingstehuis. “Het was echt een ramp. Ook voor de omgeving, want je wil iemand toch niet laten vallen, dus je gaat er steeds weer heen.”

Schuldgevoel

Lauren was pas 21 toen haar vaders hersenbloeding gebeurde en vond het destijds moeilijk om zorgen voor hem te combineren met genieten van haar eigen leven. Ze voelde zich hier regelmatig schuldig over. “Het is steeds een balans zoeken tussen schuldgevoel dat je er niet heengaat versus dat je er de hele tijd zit. Dan loop is teveel mis in mijn eigen leven en word ik zelf triest, dus waar ligt mijn grens? Waar kan ik geven zonder mezelf uit te hollen?”

