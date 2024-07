Keanu Reeves eert moeder in nieuw boek

Keanu Reeves staat in het voorwoord van zijn nieuwe roman The Book of Elsewhere stil bij zijn moeder en bij die van alle lezers van het werk. De acteur staat erom bekend een goede relatie met zijn moeder te hebben.

De 59-jarige Canadees las tijdens zijn optreden bij Comic Con in San Diego een klein stukje voor uit het voorwoord van zijn boek, een roman die is gebaseerd op zijn stripboek BRZRKR. Hij schreef het samen met de Britse auteur China Miéville. “Opgedragen aan onze moeders: voor het leven, voor het vertellen van verhalen, voor de liefde”, zei Reeves. Fans in de zaal begroetten het voorwoord met gejuich en een liefkozend “aah”.

Onsterfelijke huurmoordenaar

BRZRKR gaat over een onsterfelijke huurmoordenaar die door de tijd reist en op zoek gaat naar zijn 80.000 jaar oude herkomst. De comic wordt ook verfilmd; streamingdienst Netflix wil er een animeserie en een speelfilm van maken.

Reeves heeft gedurende zijn carrière meerdere malen zijn liefde en dank voor zijn moeder Patricia Taylor uitgesproken. Bij de uitreiking van de Oscars in 2020 nam hij haar mee op de rode loper.