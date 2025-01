Eagles-gitarist Steuart Smith moet stoppen door parkinson

Tekst: Dunya Diercks

Steuart Smith stopt officieel als toerend gitarist van de Amerikaanse rockband Eagles. De 72-jarige muzikant maakt de concertreeks van de band in de Sphere in Las Vegas niet af vanwege de problemen die hij ervaart met spelen als gevolg van de ziekte van Parkinson.

“Met grote spijt moet ik, vanwege de problemen die ik ervaar na de recente diagnose van parkinson, mijn rol bij Eagles opgeven nu ik dat nog waardig kan doen”, zegt Smith in een verklaring. “Het was een geweldige kwart eeuw. Ik hoopte om dit jaar met de band af te maken, maar ik moet nu doen wat het beste voor iedereen is.” Zanger Don Henley vindt het jammer dat Smith noodgedwongen afscheid moet nemen. “Steuart zal zeer gemist worden, hij zal altijd onderdeel blijven van onze muzikale familie.”

Smith voegde zich in 2001 bij de band nadat gitarist Don Felder met ruzie was vertrokken. Hoewel Smith geen officieel lid was van Eagles, trad hij de afgelopen jaren vaak op met de band en speelde hij de dubbelnek-gitaar bij nummers als Hotel California. Smith wordt tijdens het restant van de concertreeks in Las Vegas, van 14 februari tot en met 12 april, vervangen door Chris Holt.