Dodelijk ongeluk legde opnames realityshow ‘Undercover Lover’ stil

Tekst: Lisa Manche

Achter de schermen van het nieuwe Prime Video-programma ‘Undercover Lover’ is vorig jaar een heftig ongeluk gebeurd, waarna de opnames volledig werden stilgelegd. Dat bevestigt producent SimpelZodiak aan ‘RTL Boulevard’.

Dodelijk verkeersongeval

Een crewlid van het programma raakte tijdens de opnames in Griekenland betrokken bij een dodelijk verkeersongeval. In een verklaring laat de producent weten diep geraakt te zijn. ‘Met groot verdriet bevestigen wij dat een van de crewleden van onze productie in Griekenland, buiten de set en los van de opnames, betrokken is geweest bij een verkeersongeval met een fatale afloop in september 2025.’

Onderzoek

Het slachtoffer maakte volgens de producent geen onderdeel uit van de cast of crew van Undercover Lover. Het onderzoek loopt nog en daarom wil de producent inhoudelijk niet verder ingaan op de toedracht van het ongeval. Ook uit respect voor de nabestaanden worden er verder geen uitspraken gedaan.

Stekker uit het seizoen

Toen het ongeval gebeurde, waren de opnames van Undercover Lover net een paar dagen bezig. Na het ongeval zijn de opnames direct stilgelegd, waarna de stekker volledig uit het seizoen is getrokken.

De producent laat weten er destijds voor te hebben gekozen om niet actief te communiceren over het ongeluk. ‘Onze gedachten gaan uit naar de nabestaanden van het slachtoffer, en wij vragen iedereen om alle betrokkenen de ruimte en privacy te geven die zij nodig hebben.’

Nieuwe kans voor Undercover Lover

Het programma heeft inmiddels een tweede kans gekregen en speelt zich nu af in Zuid-Afrika. In Undercover Lover worden vijf koppels geconfronteerd met verleiding, vertrouwen en geheimen. Uiteindelijk maken ze kans op een geldprijs van 50.000 euro. De presentatie ligt in handen van presentator Robbert Rodenburg en influencer Kelly Mexy.

Vorige maand raakten Leontine Ruiters en haar dochter Jada Borsato betrokken bij een heftig auto-ongeluk. In Shownieuws vertelde Leontine hoe het nu met ze gaat.

BRON: RTL BOULEVARD