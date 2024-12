Dit zegt Claude zelf over zijn songfestivalinzending

Claude besliste laat dat hij een poging wilde doen om de Nederlandse songfestivalinzending te worden. Pas vier dagen voor de deadline stuurde de zanger een liedje in naar de selectiecommissie na een zeer geslaagde studiosessie. Het bewuste nummer is namelijk zijn “beste tune ooit”, vertelde hij donderdag aan het ANP.

“Ik was er niet echt mee bezig en op een gegeven moment trok Joost zich terug, en toen kwamen er steeds vragen”, kijkt Claude terug. “Ik werd heel veel getagd, heel veel gebeld en kreeg van iedereen vragen. En op een gegeven moment belde ik mijn manager en ik zei: zou het niet heel leuk en een eer zijn om Nederland te vertegenwoordigen?”

Claude ging vervolgens de studio in, met als resultaat zijn naar eigen zeggen beste werk tot nu toe. “Ik overdrijf niet jongens, ik zou dat niet zo snel zeggen”, lacht hij. “Maar het was wel dat we aan het einde van de sessie elkaar ook echt aankeken en dachten van ‘wow’.”

Dansen of huilen

Het nummer wordt net als de meeste andere van zijn songs tweetalig. Of het opnieuw Frans en Nederlands zal worden, wil Claude nog even voor zich houden, net als het genre. “Of we gaan dansen of huilen? Het kan oprecht allebei. Ik luister het nu zelf veel in de auto en ik heb het laatst voor het eerst live gezongen. En ik zag allebei gebeuren. Daar heb je helemaal niks aan, maar je hebt er ook veel aan”, hintte hij.

“Het is een uitdagende song”, vervolgt Claude, verwijzend naar de woorden van selectiecommissielid Sander Lantinga. Die zei in NPO 1-talkshow Eva dat hij vreesde dat de zanger zijn optreden zou ‘verkloten’. Maar volgens Claude ging het tijdens zijn ‘auditie’ de hele tijd goed. “Dus ik heb er echt heel veel vertrouwen in. Het komt gewoon goed.”

Net als vorig jaar moest Claude met een ‘select aantal’ overgebleven artiesten zijn liedje presenteren voor de selectiecommissie. Maandag hoorde hij dat hij het geworden was.