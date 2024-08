Dit gebeurde er met Zac Efron tijdens ‘zwembadincident’

Zac Efron heeft water in zijn longen gekregen tijdens het incident in een zwembad bij een villa op Ibiza, waarna hij in het ziekenhuis terechtkwam. Dat bevestigt zijn management aan Amerikaanse media als TMZ en People.

Efron dook in het zwembad, raakte daarbij met zijn borst de bodem, waarna water in zijn longen kwam, schrijven de media. Medewerkers van de villa waar Efron was hielpen hem uit het water toen hij hulpgebaren maakte.

De 36-jarige Amerikaanse acteur moest vrijdag naar het ziekenhuis en mocht zaterdagochtend weer naar huis. Hij bedankte zijn volgers via Instagram Stories al voor beterschapswensen aan zijn adres. Ook liet hij weten “gelukkig en gezond” te zijn.