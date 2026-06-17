Verlamde boer Geert is getrouwd met zijn grote liefde Lenie

Tekst: Lisa Manche

Geert Krops (76), die in 2024 meedeed aan ‘Boer Zoekt Vrouw’, is getrouwd met zijn grote liefde Lenie (74), die hij twee jaar geleden leerde kennen.

In stilte getrouwd

Geert, beter bekend als ‘boer Geert’ en Lenie, zijn in alle stilte in het huwelijksbootje gestapt. Lenie laat aan Story weten dat ze in april getrouwd zijn. ‘Het was een prachtige dag. Alleen anders dan we ons hadden voorgesteld.’

Verlamd na ongeluk

De trouwdag was anders, omdat Geert afgelopen maart een ernstig ongeluk heeft gehad. Tijdens een fietstocht in de Portugese Algarve werd hij onwel en viel hij twee meter naar beneden. Geert is daarna twee uur lang gereanimeerd door een vriend, waarna hij naar het ziekenhuis werd gebracht. Daar kreeg hij een pin in zijn nekwervel voor meer stabiliteit. Na de operatie kon hij bijna niks meer. Zijn armen en benen waren verlamd en hij kon alleen nog maar ja knikken of nee schudden.

Revalidatie

Geert lag een maand in het Portugese ziekenhuis, waarna hij met een speciaal ambulancevliegtuig naar het Drentse vliegveld Eelde werd gevlogen. Vanuit daar werd hij naar het ziekenhuis in Emmen gebracht. Inmiddels verblijft hij in een zorgcentrum in de buurt van Groningen.

Geen overhaaste beslissing

Volgens Lenie was hun huwelijk geen overhaaste beslissing. ‘Die dag stond al vast vóór het ongeluk. We hebben er alleen een andere invulling aan gegeven.’ Over de bruiloft zelf wil Lenie niet veel delen. ‘Ik ben heel erg gesteld op mijn privacy en ook op die van Geert. Samen met de medewerkers van het zorgcentrum zorg ik elke dag voor Geert. Ik kijk naar wat hij wel en niet nodig heeft. Dat doe ik graag en met veel liefde. Maar ik heb er geen behoefte aan om te delen wat Geert nu wel en niet kan. Dat houd ik graag binnenskamers.’