Ben Cramer over Ali B: ‘Iedereen heeft z’n fouten’

Ondanks zijn veroordeling tot een gevangenisstraf is Ali B in de ogen van Ben Cramer nog steeds een sympathieke jongen. Iemand die hij altijd gerespecteerd heeft en die simpelweg een fout heeft gemaakt, vertelt hij deze week in Weekend. “Hij was gewoon een geile beer.”

Ben Cramer leerde Ali B kennen tijdens de opnames van Op Volle Toeren, een tv-programma waarin artiesten van verschillende generaties muziek met elkaar maken. Hij leerde de rapper destijds kennen als een sympathieke vent, een beeld dat Ben niet wil laten beïnvloeden door de veroordelingen aan het adres van Ali. ‘Iedereen heeft z’n fouten, joh. Kom op. Hij was gewoon een geile beer. Dat is wat overdreven misschien, maar ik bedoel te zeggen dat je allemaal in een bepaalde fase op vrouwen valt.”

Respect

“Kijk, als je kinderen aanraakt, dan zit je bij mij niet goed. Maar ondanks dat is het toch een jongen die ik altijd gerespecteerd heb. Ik heb er nooit iets van gemerkt,” vervolgt Ben. Toch benadrukt hij dat hij Ali absoluut niet verdedigd. “Maar zoals ik hem heb meegemaakt, was dat een prima herinnering.”

