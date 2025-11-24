Boekpresentatie William Rutten 'zwart Wit" Mischa Blok

Politie bevestigt tweede aangifte na aanval met boek op Mischa Blok

Tekst: Denise Delgado

24/11/2025

De politie Midden-Nederland heeft bevestigd dat er een tweede aangifte is binnengekomen van een bekogeling met een boek. Dat meldt een woordvoerder naar aanleiding van berichtgeving van RTV Utrecht. Eerder deed journalist Mischa Blok (50) zondagavond zelf aangifte, nadat zij door twee jongens werd bekogeld met een bundel verzamelde werken van schrijver Charles Bukowski.

Inmiddels is duidelijk geworden dat er meerdere slachtoffers zijn die zijn aangevallen met een boek. Het gaat om twee vrouwen: één zou zondagavond zijn aangevallen, het andere incident vond eerder deze week plaats. In één van de gevallen werd de vrouw net als Mischa bekogeld met een bundel werken van Charles Bukowski.

De politie bevestigt dat er een tweede aangifte is binnengekomen in verband met een aanval met een boek. Beide meldingen worden momenteel onderzocht. De politie kan verder geen details geven, maar benadrukt dat het altijd verstandig is aangifte te doen van dit soort incidenten.

Het incident van Mischa vond plaats in de Utrechtse Cremerstraat. Mischa reed daar door de straat toen het zware boek tegen haar borstkas werd gegooid, wat leidde tot een gekneusde rib. De jongens keerden daarna terug en wierpen het boek nogmaals, dit keer tegen haar schouder. Omstanders kwamen haar toen te hulp.

