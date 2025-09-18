Op dít type mannen valt Katja Schuurman

Tekst: Denise Delgado

Katja Schuurman (50) stond in de liefde niet altijd bekend om haar gelukkige keuzes. Ze viel naar eigen zeggen vaak op mannen die vooral veel steun nodig hadden. Gelukkig heeft ze nu helemaal geen tijd voor liefdesdrama’s: Katja is druk met de voorbereidingen van het Grote Ademnood Discobal, dat ze samen met Babette van Veen (57) organiseert. Toch neemt ze in een interview met Vrouw de tijd om openhartig terug te blikken op haar liefdesleven.

Drie jaar vrijgezel

Katja is inmiddels drie jaar single, wat in het begin even wennen was. “Ik ben altijd van relatie naar relatie gegaan,” vertelt ze. Toch voelt ze zich nu compleet zonder partner. “Ik heb helemaal niet meer het gevoel dat ik compleet gemaakt moet worden door een ander.”

Lees ook: Katja Schuurman openhartig over liefdesleven

Mannen die hulp nodig hebben

Over haar exen is ze openhartig: naast mooie momenten, erkent Katja dat ze vaak op mannen viel die problemen hadden. “Ik trek mannen aan die hulp nodig hebben, veel ondersteuning in het leven, die afhankelijk zijn.” Volgens de actrice is het een bekend patroon: “Ik denk dat veel mannen nooit echt van de borst van hun moeder zijn afgekomen. Die zoeken een nieuwe moeder.”

Ouder dan dertig

Inmiddels weet Katja beter. Haar eigen kar ‘is al zwaar genoeg’, en dus kan ze er niet nóg eentje trekken. Lachend voegt ze toe dat dat misschien ook komt omdat ze vaak jongere mannen had. Daarom heeft ze voor zichzelf een nieuwe regel opgesteld: ze wil pas daten als een man zijn leven op de rit heeft. “Hij zal dus ook wat ouder moeten zijn, in ieder geval ouder dan dertig, dat is wel de ondergrens.”

Lees ook: Katja Schuurman geeft graag orgasmes cadeau

Bekijk ook:

BEELD: ANP