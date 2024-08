Catherine Keyl: ‘Geweldig als Matthijs terugkomt’

Nu het najaar stiekem dichterbij komt staat ook de talkshowoorlog weer op het punt van beginnen. Deze week onthult talkshowcoryfee Catherine Keyl in Weekend haar verwachtingen van het aanbod van dit jaar. “Ik hoop dat we wat meer geïnformeerd worden.”

Catherine is nog steeds groot fan van talkshows, “omdat bepaalde onderwerpen anders niet aan bod komen”. Maar toch zou ze ook graag wat verandering willen zien. “Ik hoop dat we wat meer geïnformeerd worden. Een voorbeeld: zoveel publiciteit als er was voor covid toen het vier jaar geleden begon, zo weinig is er nu over voor de nieuwe variant. Ik vind het raar dat we dat soort informatie helemaal niet krijgen. Het gaat nu alleen maar over sport.”

Matthijs terug

Een andere verandering waar Catherine op hoopt, is de terugkeer van Matthijs van Nieuwkerk. “Ik zou het geweldig vinden, ik vind hem nog steeds de beste van allemaal. Het kan mijn niet schelen of dat bij Omroep MAX is of waar dan ook, als hij maar op de buis terugkeert. Ik bewonder hem om zijn bevlogenheid. Ik weet alleen niet in hoeverre alle gebeurtenissen dat van hem hebben afgenomen, het is wel heftig wat hij heeft meegemaakt.”

