B&B Vol Liefdes Jacob weer vrijgezel: ‘Ze wilde na twee maanden al diamanten van me’

Het liefdesleven van Jacob uit het eerste seizoen van B&B Vol Liefde is redelijk onstuimig te noemen. De B&B-eigenaar heeft al menig relatie versleten en ook zijn romance met Nicole is alweer voorbij. Deze week onthult hij in Weekend waarom hun liefde een houdbaarheidsdatum bleek te hebben. “Ik kreeg heel erg het gevoel dat ze om mijn geld bij me was.”

De relatie tussen Jacob, bekend van het eerste seizoen van B&B Vol Liefde, en Nicole is alweer voorbij. Na enkele fijne maanden met elkaar te hebben gedeeld, ging het al snel bergafwaarts tussen de twee. “Ik was nog nooit zo gelukkig, maar ik kreeg erg het gevoel dat ze om mijn geld bij me was. Ik bedoel, na twee maanden vroeg ze me al om een diamant.” Toen Jacob dat weigerde voelde hij de aantrekkingskracht aan Nicoles kant steeds minder worden.

Bloemen en diamanten

De bom barstte tijdens de opnames van de reünie-uitzending van B&B Vol Liefde. “Art Rooijakkers kwam bij de B&B langs vanwege de B&B reünie-uitzending. Hij vroeg haar of onze relatie voor altijd was. Waarop ze zei: “Dat hangt er vanaf, wel als hij bloemen en diamanten voor me koopt”. Dat was natuurlijk belachelijk. Toen lachte ik er keihard om, want dat is natuurlijk ook een lachertje. Ik geef liever 3.000 euro aan een dierenfonds dan dat ik een diamant voor haar koop. Dat vond zij niet leuk natuurlijk.”

Lees het hele interview met Jacob van B&B Vol Liefde, waarin hij meer vertelt over de moeilijkheden in zijn relatie met Nicole en de twee (!!) vrouwen waarmee hij inmiddels alweer aan het daten is, in Weekend nummer 42