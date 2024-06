Opnieuw borstkanker geconstateerd bij Bartina Koeman (63)

Bij Bartina Koeman is opnieuw borstkanker vastgesteld. De vrouw van Ronald Koeman, de bondscoach van het Nederlands elftal, kreeg het nieuws vorig jaar te horen na een controle, zegt ze in een interview met De Telegraaf-bijlage Vrouw.

“Mijn borstkanker is nu chronisch. Ik wil daar open over zijn, omdat ik hoop dat ik andere vrouwen met eenzelfde soort kanker daarmee misschien kan helpen”, zegt de 63-jarige Koeman. De ziekte is volgens haar goed te behandelen.

‘Je kunt hier oud mee worden’

“Op dit moment ben ik stabiel. Mijn fantastische arts heeft me gezegd: ‘er zijn wel vier, vijf planken met medicijnen. Je kunt hier oud mee worden’. Dat geeft mij een fijn, positief gevoel. Ik maak me daar geen zorgen over. Als je reuma hebt, moet je ook je hele leven reumamedicijnen nemen.”

Koeman kreeg de diagnose borstkanker voor het eerst in 2010.