Katja Schuurman ‘verkreukeld’ op bed met longontsteking

Tekst: Denise Delgado

13/02/2026

Katja Schuurman (50) is flink ziek en heeft al haar plannen moeten schrappen. De actrice schrijft op Instagram dat wat begon als een ‘gewoon’ griepje is verergerd tot een longontsteking. Ze ligt naar eigen zeggen “verkreukeld” in bed, hoestend en proestend.

De timing is extra balen, want Katja had juist een drukke week voor de boeg. ‘En ik had nog wel zoveel leuke plannen voor deze week,’ pent ze. Toch probeert ze zich erbij neer te leggen: veel slapen, thee drinken en allerlei huis-tuin-en-keukenmiddeltjes zoals tijm en honing. Ze hoopt snel weer op de been te zijn.

In haar bericht denkt ze ook aan anderen die zich niet fit voelen. ‘Voor iedereen die zich nu ook wat lamlendig voelt: beterschap!’ Onder de post reageren onder meer Trijntje Oosterhuis en Daphne Bunskoek met hartjes. Ook Rob Jetten laat een beterschapswens achter.

