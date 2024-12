Zangeres Joss Stone adopteert kindje: ‘We kunnen het niet geloven’

Joss Stone en haar man hebben een kindje geadopteerd. Op Instagram deelt de 37-jarige zangeres dat zij en haar man Cody DaLuz (34) een week geleden ouders zijn geworden van een pasgeboren jongetje.

Joss deelt een video van het moment waarop ze het bevestigende telefoontje kreeg en van het moment waarop ze haar zoon voor het eerst ontmoette in het ziekenhuis.

“Dit is wat ons afgelopen maandag is overkomen”, schrijft de Britse zangeres bij de video. “We kunnen het niet helemaal geloven. We zijn stapelverliefd op deze kleine jongen.”

Baarmoeder beschadigd

Joss en Cody hadden samen al twee biologische kinderen: zoon Shackleton en dochter Violet Melissa. Tijdens de geboorte van Shackleton raakte de baarmoeder van Joss beschadigd, waardoor ze niet meer op natuurlijke wijze kan bevallen. Joss liet eerder al weten dat ze voor een derde kind zeker adoptie overwoog, ook omdat haar man Cody zelf geadopteerd is.