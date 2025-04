S10 annuleert shows op bevrijdingsfestivals en stelt clubtour uit ‘wegens privéomstandigheden’

Tekst: Redactie Weekend

S10 heeft wegens privéomstandigheden besloten haar vier optredens op de bevrijdingsfestivals op 5 mei in Assen, Den Haag, Amsterdam en Roermond te annuleren. De shows die zij deze week zou geven met haar clubtour in Eindhoven, Antwerpen en Alkmaar worden uitgesteld. Dat laat het management van de zangeres weten aan het ANP.

Samen met Antoon, RONDÉ en Zoë Tauran is S10 dit jaar een van de Ambassadeurs van de Vrijheid.

Het optreden rond de clubtour in Eindhoven wordt verplaatst van 1 mei naar 6 juni, de show in Antwerpen van 2 mei naar 26 mei en het concert in Alkmaar van 3 mei naar 5 juni. Eerder stelde S10 al shows uit door de situatie in haar privésfeer. Een optreden op Paaspop zegde de zangeres ook af.

‘Tweelingbroer zwaargewond’

De Telegraaf meldde vorige week dat een 24-jarige man uit Hoorn die zwaargewond raakte na een val van een flat in Amsterdam de tweelingbroer van S10 zou zijn. De toestand van de man is kritiek. Het management van de zangeres liet eerder weten dat S10 geen commentaar geeft op berichten over het ongeluk waarbij haar tweelingbroer betrokken zou zijn geweest.