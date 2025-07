Weekendklus of droomproject? Zo pak je een nieuwe keuken slim aan

Het is hét project waar veel mensen in het weekend over fantaseren: een nieuwe keuken. Want hoe lekker is het om te koken in een ruimte die helemaal klopt. Qua stijl, indeling en gebruiksgemak? Houd je van strak en modern of juist van warm en klassiek? De mogelijkheden zijn eindeloos. Inspiratie doe je overal op, bijvoorbeeld met een scroll door de laatste trends of een kijkje naar de keuken van Brugman, daar zie je wat er allemaal kan als je je keuken écht opnieuw aanpakt.

Wanneer is je keuken toe aan vervanging?

Soms is het overduidelijk: kastdeurtjes hangen scheef, de apparatuur laat het afweten en je loopt voortdurend tegen praktische ergernissen aan. Maar ook als alles het nog ‘gewoon’ doet, kan het zijn dat je keuken niet meer past bij hoe je leeft. Misschien kook je inmiddels veel meer, zijn de kinderen groter geworden of wil je een plek creëren waar je écht samenkomt. Niet alleen om te koken, maar ook om te leven. Een nieuwe keuken is dan niet alleen een esthetische upgrade, maar ook een investering in comfort, gemak en, laten we eerlijk zijn, plezier.

Waar begin je mee in het weekend?

Voor veel mensen begint het keukenproject met een flinke dosis Pinterest, woonmagazines of een rondje door showrooms. Dat is niet alleen leuk, maar ook slim: het helpt je beter inschatten wat je mooi vindt én wat handig is. Let daarbij niet alleen op stijl, maar vooral op indeling. Hoeveel werkbladruimte wil je? Waar moet de vaatwasser komen? En wat zijn slimme opbergoplossingen? De zaterdag leent zich perfect voor een verkenningsronde. En op zondag kun je die ideeën rustig laten bezinken, of alvast even online een schets maken van je droomkeuken.

En dan: de vraag die iedereen stelt

Want zodra de eerste ideeën zijn genoteerd, volgt onvermijdelijk de grote vraag: wat kost een keuken eigenlijk? En het antwoord daarop is: dat hangt ervan af. Van formaat, materiaal, apparatuur en natuurlijk je eigen wensen. Gelukkig kun je dat tegenwoordig vrij precies inschatten met handige tools zoals een keukenbudgetplanner. Daarmee krijg je snel inzicht in wat je kunt verwachten qua kosten, nog voordat je in gesprek gaat met een adviseur. Zo voorkom je teleurstellingen én kun je gerichter keuzes maken. Want of je nu €7.000 of €17.000 uitgeeft, je wilt dat elke euro goed terechtkomt.

Denk ook aan de praktische kant

Een keuken uitzoeken is leuk, maar de installatie vraagt iets meer planning. Ga je zelf (mee)klussen of laat je het over aan vakmensen? Houd rekening met levertijden, montage en het eventueel aanpassen van leidingen of stroompunten. Niet alles gebeurt in één weekend, maar een goede voorbereiding scheelt een hoop stress.

Tip: plan het installatiemoment niet te dicht op feestdagen of vakanties. Je wilt namelijk niet zonder keuken zitten als je net gasten verwacht. En zorg voor een tijdelijk ‘noodkeukentje’, een waterkoker, magnetron en afwasbak doen wonderen.

Van droom naar realiteit

Een nieuwe keuken is geen kleine uitgave, maar wel eentje waar je elke dag plezier van hebt. Zeker als je goed nadenkt over hoe je de ruimte gebruikt, wat voor sfeer je zoekt en hoe je die wilt bereiken. Door in het weekend de tijd te nemen voor oriëntatie, schetsen en kostenberekening, zet je een stevige eerste stap richting je nieuwe woonfavoriet. Denk ook aan praktische zaken: heb je genoeg opbergruimte, past de keuken bij je kookstijl en hoe zit het met de lichtinval? Een slimme voorbereiding voorkomt verrassingen en maakt keuzes tijdens het traject een stuk eenvoudiger.

Dit artikel is een partnerbijdrage.

Foto: Pexels / Thới Nam Cao