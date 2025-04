Van haute couture tot huiskamer: botergeel zet de toon in 2025

Tekst: Extra

Move over bordeaux en vurige roodtinten – botergeel is momenteel de trendkleur die je overal tegenkomt. Eerst veroverde ze de modewereld, maar dit seizoennestelt ze zich in ons dagelijks leven – van canvas bankstellen tot retro keukenmixers. Zelfs KitchenAid viel als een blok voor haar charme en kroonde botergeel tot dé kleur van het jaar. Een kleur die je huis niet alleen opfleurt, maar ook een glimlach op je gezicht tovert – lichtgevend én hartverwarmend.

Zonnig, zacht en zó 2025: botergeel in huis

Botergeel – die romige, fluweelzachte tint die je doet denken aan een warme croissant met een lik echte roomboter – is dé kleur waar we dit jaar naar verlangen. Wat vorig jaar al over de catwalks van Gucci en Bottega Veneta paradeerde, duikt nu op in onze woonkamers, keukens en slaapkamers. En niet zonder reden. Volgens kleurenpsycholoog en interieurstylist Tash Bradley (Lick) raakt botergeel precies de juiste snaar. “Het is een kleur die troost biedt, positiviteit uitstraalt en tegelijk een ruimte zachter maakt – zonder overheersend te zijn.” En met de zomer voor de deur is dit hét moment om een vleugje botergeel in huis te halen. Van een zachtgele bank als eyecatcher tot subtiele vaasjes: botergeel is een smaakvolle sfeermaker om je interieur dit voorjaar een beetje extra warme en zachtheid te geven.

Botergeel en de smaak van nostalgie

Na het vurige tomato girl red en het mysterieuze martini olive green schuift nu een zachtere speler aan tafel. Deze zachte, romige tint – ergens tussen vanille en okergeel in – voelt als een warme herinnering. Botergeel roept beelden op van een versgesmeerde boterham aan de keukentafel van je grootouders, met het ochtendlicht dat zachtjes door het raam valt. In deze kleur schuilt iets veiligs. Iets vertrouwds. En juist dat maakt haar zo geliefd in een wereld die steeds sneller, luider en onvoorspelbaarder lijkt. Volgens cijfers van de American Psychiatric Association (2024) voelt 43% van de volwassenen zich angstiger dan een jaar geleden. In een wereld vol prikkels, onzekerheid en constante verandering groeit de behoefte aan een vertrouwde plek die aanvoelt als een cocon. Designers spelen hierop in door kleuren te gebruiken die warmte, herkenning en een vleugje nostalgie oproepen.

Zo haal je botergeel in huis

Helemaal verliefd op die zachte, zonnige gloed van botergeel? Goed nieuws: deze tint laat zich eenvoudig matchen met verschillende kleuren, materialen en stijlen – of je nu groots uitpakt of juist kiest voor subtiele accenten. Ga voor een botergele muur in de keuken of slaapkamer en laat elke ochtend beginnen met een zonnige knipoog. Of kies een bank in deze warme tint als stralend middelpunt van je woonkamer – stijlvol, zacht en verrassend tijdloos. Toch liever klein beginnen? Ook met woonaccessoires haal je de charme van botergeel naar binnen. Denk aan kussens die je bank opfrissen, een bijzettafeltje voor een frisse upgrade, of gordijnen die het daglicht nog net wat zachter maken. Zelfs een keramieken vaasje of een keukenmachine in deze kleur geeft je interieur dat tikje nostalgie en warmte waar we allemaal naar verlangen.

Dit artikel is een partnerbijdrage.

Foto: Fonq, Pexels / Pixabay