Deze schoenen geven elke weekendlook direct een upgrade

Tekst: Extra

Een goede outfit begint bij de basis, en dat zijn vaak de schoenen. Of je nu kiest voor een casual jeans of een zwierige rok, de juiste schoenen kunnen je look in één klap naar een hoger niveau tillen. Het zijn de details die het verschil maken, en schoenen hebben daarbij meer invloed dan je op het eerste gezicht zou denken. Denk aan een simpele weekendoutfit – met een goed paar schoenen maak je er direct iets bijzonders van. Welke schoenen zeker niet mogen ontbreken bij jou in de garderobe? We zetten er een paar voor je op een rijtje in deze blog.

Comfort ontmoet stijl

Loafers zijn hét perfecte voorbeeld van hoe comfort en stijl hand in hand kunnen gaan. Deze klassieke schoenen zijn de afgelopen jaren weer helemaal terug in het straatbeeld, maar dan in een modern jasje. Denk aan opvallende details zoals kettingen, grove zolen of luxe materialen als lakleer en suède. Ze zijn moeiteloos te combineren met een jeans, pantalon of zelfs een midi-jurk. Wat je plannen voor het weekend ook zijn, met een paar stijlvolle loafers ben je altijd goed voorbereid én zie je er verzorgd uit. Van leder tot aan suede en van zwart tot aan groen, op het gebied van kleur en materiaal is er enorm veel mogelijk.

Vrouwelijk én veelzijdig

Naast de klassieke modellen zijn er ook volop moderne damesschoenen die perfect passen bij een eigentijdse weekendlook. Een goed voorbeeld is de collectie damesschoenen bij Assem. Denk aan elegante slingbacks, minimalistische muiltjes of stoere enkellaarsjes met een chunky zool. Deze schoenen geven een outfit direct karakter zonder dat je comfort hoeft in te leveren. Vooral neutrale tinten zoals crème, beige of camel zijn populair, omdat ze vrijwel overal bij passen en elk ensemble een chique uitstraling geven. Een goede investering dus, waar je het hele seizoen plezier van hebt.

Een upgrade voor elke gelegenheid

Of je nu gaat brunchen, shoppen of een museum bezoekt: met de juiste schoenen geef je jouw weekendstijl moeiteloos een upgrade. Het draait allemaal om balans tussen gemak en uitstraling. Schoenen die net dat beetje extra geven, zorgen ervoor dat je je zelfverzekerd voelt en met plezier je dag begint. Het zijn soms subtiele keuzes – een andere hakhoogte, een bijzonder detail of een onverwachte kleur – die een outfit van alledaags naar opvallend tillen. Een kleine aanpassing met een groot effect.

Dit artikel is een partnerbijdrage.

Foto: Pexels / Yuliya Galceva