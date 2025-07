Deze online games zijn favoriet bij BN’ers, en wij snappen wel waarom

Tekst: Extra

Het is allang geen geheim meer dat bekende Nederlanders graag ontspannen met een leuk online spelletje. Na een drukke werkdag, een televisieopname of een fotoshoot kiezen ze er steeds vaker voor om even te ontsnappen aan de hectiek. Of het nu gaat om een razendsnel kaartspel, een strategisch bordspel of een ouderwetse puzzelgame. Ze genieten er zichtbaar van. Niet zo gek, want online spelletjes spelen biedt een heerlijke manier om je hoofd leeg te maken en tegelijkertijd even helemaal op te gaan in een andere wereld.

Even ontspannen met een potje bingo

Eén van de absolute favorieten onder BN’ers is toch wel gratis bingo spelen. Het klinkt misschien simpel, maar het is juist dat laagdrempelige karakter dat zo aanspreekt. Je hoeft geen urenlange uitleg te volgen en geen ingewikkelde strategieën te bedenken. Je koopt je kaartje (of speelt gratis) en het spel kan direct beginnen. Daarbij is het sociale aspect van bingo niet te onderschatten. Veel online bingorooms hebben een chatfunctie, waardoor je gezellig kunt kletsen met andere spelers. En dat maakt het extra leuk. Ook BN’ers vinden het fijn om zo op een ontspannen manier contact te hebben, zonder meteen in de spotlights te staan.

Waarom online spelletjes zo populair zijn

Wat maakt spelletjes spelen nu zó aantrekkelijk voor deze beroemdheden? Het antwoord is simpel: flexibiliteit en plezier. Of je nu onderweg bent naar een optreden, op de set moet wachten of gewoon lekker thuis op de bank zit, je hebt je favoriete spellen altijd binnen handbereik. Daarnaast zijn er eindeloos veel keuzes. Denk aan woordspelletjes, escape rooms, trivia-quizzes en zelfs virtuele bordspellen die je samen met vrienden of familie kunt spelen. Het competitieve element zorgt bovendien voor extra spanning. Het blijkt dat BN’ers net zo fanatiek kunnen zijn als iedereen wanneer het op winnen aankomt.

Bingo blijft een publiekslieveling

Toch blijft gratis bingo spelen voor veel bekende Nederlanders een vaste favoriet. De combinatie van spanning: ‘valt mijn nummer straks?’ en gezelligheid is ongeëvenaard. Daarbij is het fijn dat je geen geld hoeft in te zetten om toch kans te maken op leuke prijzen of simpelweg om plezier te hebben. Voor veel BN’ers is het een manier om even lekker anoniem bezig te zijn, zonder gedoe. En eerlijk is eerlijk, dat snappen wij maar al te goed. Met een kopje thee erbij, lekker in de pyjama op de bank en je bingokaart op het scherm. Dat klinkt toch als ultieme ontspanning?

Dit artikel is een partnerbijdrage.

Foto: Pexels / Mizuno K