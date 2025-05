Nieuwe keuken nodig? Zo maak je van jouw wensen een haalbaar plan

Tekst: Extra

Een nieuwe keuken uitkiezen: het is iets waar je óf al jaren naar uitkijkt, óf al weken tegen opziet. Want hoe leuk het ook klinkt om je eigen droomkeuken samen te stellen, het is ook een flinke beslissing. Gelukkig hoeft een mooie keuken niet per se een rib uit je lijf te kosten. Er zijn tegenwoordig verrassend veel goedkope keukens die qua uitstraling, kwaliteit en comfort gewoon méédoen met de grote jongens.

En nee, dat betekent niet dat je moet inleveren op stijl. Juist door slim te kiezen en goed te plannen, kun je binnen elk budget een keuken realiseren die helemaal bij jou past.

Hoe begin je? Met jouw leven, niet met kastjes

Veel mensen beginnen met het uitzoeken van kastdeurtjes, grepen en kleuren. Logisch, want dat zijn de zichtbare dingen. Maar als je echt een keuken wilt waar je jarenlang plezier van hebt, start je beter met de vraag: hoe gebruik ik mijn keuken eigenlijk?

Ben je een fanatieke thuiskok met een kruidenrek tot aan het plafond? Komen er vaak mensen eten? Of wil je gewoon een rustige plek waar je koffie kunt zetten en je dag kunt beginnen? Als je weet hoe je leeft, kun je daar een keuken omheen bouwen.

Slim besparen zonder concessies

Je hoeft geen concessies te doen op stijl om geld te besparen. Een aantal slimme keuzes maken vaak al een wereld van verschil. Denk bijvoorbeeld aan:

Zelf (de)monteren, handig als je een beetje technisch bent

Open planken in plaats van bovenkasten

Een kunststof werkblad in plaats van natuursteen

Tijdloos front dat je later met andere handgrepen nieuw leven kunt inblazen

En het mooie is: ook in het lagere prijssegment heb je tegenwoordig keukens met softclose lades, energiezuinige apparatuur en strak afgewerkte details. Goedkoop betekent al lang niet meer eenvoudig of saai.

Kleur bekennen: wat past bij jou?

Het leuke aan een nieuwe keuken uitkiezen, is dat je eindelijk zélf helemaal mag bepalen hoe het eruit komt te zien. En dan kom je al snel terecht in de wereld van kleuren, materialen en opstellingen. Ga je voor mat of glans? Donker of licht? Hoogglans wit of juist zachtgroen?

Om daar een beetje grip op te krijgen, is het handig om veel te kijken, combineren en vergelijken. Gelukkig is er online eindeloos veel keukeninspiratie te vinden. Denk aan moodboards, fotogalerijen, blogs en video’s van echte keukens in echte huizen. Zo zie je meteen wat bij jouw stijl past. En wat absoluut niet.

Van Pinterest naar praktijk

Een valkuil van eindeloos inspiratie opslurpen? Je wilt álles. De zwarte keukenkraan én de marmeren wand. De houten fronten én die matzwarte ovenset. Daarom is het handig om op tijd keuzes te maken. Bepaal wat je prioriteit heeft: uitstraling, indeling of budget. De rest volgt daar vanzelf in mee.

Maak ook een plattegrond. Hoe loopt het verkeer door de ruimte? Wil je een kookeiland, of is een hoekopstelling slimmer? Denk aan daglicht, stopcontacten, en de afzuiging. Ja, het zijn details. Maar het zijn wél de details die straks bepalen of je keuken werkt, of alleen mooi is.

Kleine keuken, groot effect

Niet iedereen beschikt over een grote leefkeuken. Maar ook een compacte ruimte kun je stijlvol en functioneel inrichten. Denk aan hoge kasten voor maximale opbergruimte, ondiepe bovenkasten die luchtig ogen, en lichte kleuren die de ruimte groter doen lijken.

Ook handig: multifunctionele elementen zoals een uitschuifbare eettafel, een nis met koffiecorner of een lade-indeling die je zelf kunt samenstellen. Het zijn die slimme oplossingen die van een kleine keuken een groot succes maken.

En dan? Gewoon beginnen

Wachten tot “het juiste moment” om je keuken aan te pakken, betekent vaak: niets doen. Terwijl het juist zo’n fijn gevoel geeft om de ruimte waarin je elke dag begint en eindigt helemaal naar je zin te maken. Loop dus zeker eens binnen bij een keukenwinkel bij jou in de buurt om te kijken wat er allemaal mogelijk is.

Dit artikel is een partnerbijdrage.

Foto: Pexels / Pixabay