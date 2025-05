De beste programma’s om (terug) te kijken in het weekend

Het weekend is er om te ontspannen, toch? Of je nu zin hebt in een spannende serie, een leuke talkshow wilt terugzien of gewoon iets luchtigs opzet om even te ontspannen, bij NLZIET zit je goed. Alles wat je zoekt staat op één plek, en dankzij de mix van live tv en on demand bepaal jij zelf wat je kijkt én wanneer. Het beste van alles? Veel programma’s zijn tot een jaar lang terug te kijken, hoe fijn is dat? Dat is pas relaxed tv-kijken op jouw eigen manier. Naar welk programma kijk jij dit weekend?

Voor liefhebbers van Britse kwaliteit: BBC First op zijn best

Houd je van doordachte verhaallijnen, sterke personages en die typische Britse sfeer? Dan zit je helemaal goed bij BBC First (exclusief te zien via NLZIET). Je kunt bijvoorbeeld al het nieuwste vierde seizoen van Vienna Blood kijken, waarin psychologische spanning en misdaad samenkomen in het Wenen van vroeger. Maar daar stopt het niet. Wat dacht je van The Cleaner? Dit is een zwarte komedie over een forensisch schoonmaker. Liever iets spannends? Sherwood is dan een aanrader, waarin misdaad en politiek hand in hand gaan. Geen standaard series dus, maar kwaliteitsdrama met inhoud. Voor liefhebbers van Britse drama- en misdaadseries is NLZIET dé plek.

Nederlandse toppers die je niet mag missen

Niet alleen het internationale aanbod is de moeite waard, ook Nederlandse programma’s zijn top. Flikken Maastricht of Miljoenenjacht gemist? Of zin om nog eens goed te lachen met Even Tot Hier? Het weekend is hét moment om dat allemaal op je gemak terug te kijken met tv gemist. En voor wie houdt van echte verhalen: Ik Vertrek voor de Liefde, Over Mijn Lijk en Het Mooiste Meisje van de Klas laten je meekijken in bijzondere levens. Maar als je op zoek bent naar iets luchtigs, dan zijn Married At First Sight, Kopen Zonder Kijken of Chateau Meiland perfecte keuzes. Herkenbaar, meeslepend en ideaal voor een avondje lekker op de bank.

Altijd op de hoogte met talkshows en entertainment

Benieuwd naar het laatste nieuws, scherpe analyses of gewoon zin in een portie roddels? Bij NLZIET kijk je de populairste talkshows precies wanneer het jou uitkomt. Van Vandaag Inside en Eva tot Renze en RTL Boulevard , je mist niets meer van het gesprek van de dag. Of het nu gaat om actualiteit, showbizz, lifestyle of maatschappelijke thema’s, met NLZIET blijf je overal in de EU op de hoogte via elk apparaat. Ideaal voor iedereen die het nieuws en de laatste roddels graag vanaf de bank volgt.

Familie, liefde en reality

Zin in feelgood-tv? Er is keuze genoeg. Programma’s zoals Boer Zoekt Vrouw, Lang Leve de Liefde en B&B Vol Liefde zitten vol romantiek, herkenbare momenten en vaak ook een flinke dosis humor. Liever iets kijken met het hele gezin? Dan zijn LEGO Masters, De Verraders of The Tribute: Battle of the Bands perfect voor een gezellige avond. Tot slot bieden docu’s en realityseries als Zeeman Confronteert, Kees van der Spek en Ewout In De Verslavingskliniek een interessante kijk achter de schermen. Soms confronterend, maar altijd boeiend.

Kijk waar en wanneer jij wilt

Met NLZIET stream je gewoon waar en wanneer jij wilt. Zelfs als je op vakantie bent of onderweg binnen de EU, heb je je favoriete programma’s gewoon bij de hand. En met abonnementen vanaf €7,95 per maand is het niet alleen slim, maar ook nog eens betaalbaar.

