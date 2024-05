EBU na bakken kritiek ‘in gesprek met delegaties die de regels en de competitie niet respecteerden’

De European Broadcasting Union (EBU) gaat in gesprek met diverse delegaties die “de regels en de competitie” niet hebben gerespecteerd. Dat laat de organisator van het Eurovisie Songfestival maandag in een verklaring weten.

“We betreuren het dat sommige delegaties op het Eurovisie Songfestival in Malmö niet de geest van de regels en de competitie hebben gerespecteerd, zowel op locatie als tijdens de uitzendingen”, zegt de EBU in een verklaring. “We hebben tijdens het evenement met een aantal delegaties gesproken over diverse problemen die onder onze aandacht zijn gebracht. De bestuursorganen van de EBU evalueren samen met de delegatieleiders de gebeurtenissen rond het songfestival in Malmö om op een positieve manier verder te gaan en ervoor te zorgen dat de waarden van het evenement door iedereen worden gerespecteerd.”

Meerdere landen zeer ontevreden

Naast de NPO en AVROTROS, die bezwaar hadden ingediend over de diskwalificatie van Joost Klein, waren ook andere omroepen niet blij met de gang van zaken. Zo klaagde Portugal dat het optreden van iolanda pas veel later op YouTube werd gezet dan dat van andere deelnemers in de finale van zaterdag. Ook de Ierse inzending Bambie Thug had kritiek op de EBU, omdat die niet goed genoeg zou hebben opgetreden nadat de Israëlische omroep KAN opmerkingen over de Ierse artiest had gemaakt.

Vergadering…

De EBU laat verder weten dat “individuele gevallen” tijdens de volgende vergadering worden besproken door het bestuursorgaan van het evenement, de Eurovisie Songfestival-referentiegroep die bestaat uit vertegenwoordigers van de deelnemende omroepen.

Beeld: Getty Images