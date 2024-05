Ierse Bambie Thug haalt hard uit naar EBU

De Ierse songfestivalkandidaat Bambie Thug heeft heel hard uitgehaald naar EBU, de organisatie achter het Eurovisie Songfestival. De artiest sprak zich in de nacht van zaterdag op zondag ferm uit nadat diens non-binaire collega Nemo uit Zwitserland de wedstrijd won.

“Het is achter de schermen zo zwaar en zo vreselijk geweest”, aldus Bambie Thug. “De EBU is niet wat het Eurovisie Songfestival is. Fuck de EBU. Het songfestival is de kandidaten, de gemeenschap achter de zangers. Die liefde en die kracht en die steun. De queers komen eraan!”

Lees ook: Hierom is Joost Klein gediskwalificeerd

Watermeloen

Bambie Thug botste de afgelopen dagen met de organisatie toen zij zich uitsprak tegen Israël. De artiest riep op tot een diskwalificatie van Israël. Hen hield zaterdag tijdens de finale van het Eurovisie Songfestival een pro-Palestijns teken in de lucht. De artiest zwaaide met een stuk watermeloen, dat symbool staat voor solidariteit met de Palestijnse kwestie.

Lees ook: Zwitserland wint Eurovisie Songfestival

Uitgejouwd

Er klonk de afgelopen dagen veel kritiek op de EBU. De grote baas van de organisatie werd meerdere malen uitgejouwd tijdens de concerten. Ook was er veel kritiek op het besluit Joost Klein te diskwalificeren. Cornald Maas, commentator en lid van de Nederlandse selectiecommissie, zei toen ook “fuck you EBU”.