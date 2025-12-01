Zwarte Cross 2025 Davina Michelle

Davina Michelle reageert op Songfestival-geruchten

Tekst: Denise Delgado

01/12/2025

De geruchten rond de Nederlandse inzending voor het Songfestival in Wenen slaan weer op hol. Dit keer zou Davina Michelle (30) een nummer hebben ingestuurd. Haar management zet nu echter een dikke streep door die verhalen.

Pauze-act tijdens het Songfestival

Davina is geen onbekende op het Songfestivalpodium. In 2021 schitterde ze tijdens de Rotterdam-editie met haar indrukwekkende pauze-act The Power of Water, waarvoor ze lovende kritieken kreeg. Sindsdien wordt ze regelmatig genoemd als droomkandidaat om Nederland te vertegenwoordigen.

“Zelfs al zou ik dat gaan doen, dan zou ik dat nu dus nog niet zeggen”, zei Davina eerder tegen Shownieuws. “Daarnaast is het natuurlijk ook gewoon leuk als het een verrassing blijft wie het gaat doen.” Nu benadrukt haar management tegenover RTL Boulevard dat er nooit iets is bevestigd over een mogelijke inzending.

De tekst gaat verder onder de video.

Lees ook: Hier droomt Davina Michelle van

Toch blijven de Songfestivalplannen van Nederland één groot vraagteken. AVROTROS heeft aangegeven niet mee te willen doen als Israël deelneemt. Later deze week komen alle omroepen van de EBU bij elkaar om hierover te beslissen.

Of Nederland uiteindelijk afreist naar Wenen, hangt dus af van dat gesprek en van de vraag of AVROTROS voet bij stuk houdt.

BEELD: ANP

