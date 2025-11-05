Anp 534613746 Rico verhoeven

Rico Verhoeven opnieuw rol te pakken in Hollywood: ‘Droom is nu werkelijkheid’

Tekst: Denise Delgado

05/11/2025

Kickbokser Rico Verhoeven (36) breidt zijn acteercarrière verder uit: hij heeft een rol te pakken in het tweede deel van de actiefilm Road House.

“Zo blij en dankbaar om hier deel van uit te mogen maken,” laat Rico volgens het AD weten. Ook op Instagram maakt de kickbokser enthousiast het nieuws bekend. ‘Wat begon als een droom, is nu werkelijkheid,’ pent hij onder een screenshot van een nieuwsbericht van Deadline.

Nieuwe passie

De sporter noemde acteren eerder al zijn ‘nieuwe passie’ en lijkt die droom nu echt waar te maken. Verhoeven was eerder te zien in Den of Thieves: Pantera en Black Lotus.

Road House is een iconische vechtsportfilm uit 1989 die in 2024 nieuw leven werd ingeblazen met Jake Gyllenhaal in de hoofdrol. Ook voormalig UFC-kampioen Conor McGregor maakte zijn acteerdebuut in de remake. Nu staat er een tweede deel op stapel, dit keer mét Rico Verhoeven, sinds 2014 regerend wereldkampioen zwaargewicht bij Glory. Wanneer deel twee precies verschijnt, is nog niet bekend.

BEELD: ANP/INSTAGRAM: @RICOVERHOEVEN

