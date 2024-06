Lieke van Lexmond na nepedelstenen-gate gecanceld door sommige collega’s: ‘Vond ik zoiets geks’

Lieke van Lexmond wilde door alle ophef in de media over het bedrijf Moonsisters dat ze met haar zus Jetteke had “even niets meer”. Dat zegt Van Lexmond in een interview in het LINDA. Vakantieboek, waarin ze onder meer terugblikt op de ophef die ontstond nadat in 2021 bekend werd dat hun bedrijf nepedelstenen verkocht.

“Het werd echt mega, mega heftig. Dat het ook zo lang doorging en zo gemeen was, hadden we niet verwacht”, zegt Van Lexmond. Het deed de 42-jarige actrice ook pijn dat haar contract bij RTL niet werd verlengd. “Ik heb met zo veel loyaliteit gewerkt voor de zender en met zo veel leuke mensen mooie programma’s gemaakt. Nu waren er ook collega’s die met het gecancel mee gingen doen. Vond ik zoiets geks. Ik zou niemand ooit zo in het vuur flikkeren”, aldus Van Lexmond.

Iets te serieus

Van Lexmond stopte vorig jaar met Moonsisters. “Het werd mij een iets te serieus bedrijf. Ik ben een vlinder, ik wilde weer vrij zijn. En ik merkte ook dat ik voor mensen enkel nog een ‘moonsister’ was, maar ik ben veel meer dan dat.” Naar eigen zeggen wilde ze zichzelf “opnieuw uitvinden door ruimte te creëren.”

Eventjes on hold

De actrice sluit een terugkeer naar het scherm niet uit. “Ik ben nu eventjes on hold en denk na over wat ik zou willen. Acteren blijft mijn liefde nummer 1, daar sta ik zeker voor open. Maar als ik een rol aanneem, mag die verrassend anders zijn dan ik tot nu toe heb gedaan. Het mooie is dat ik, door de afstand die ik heb genomen uit de mediawereld, niet meer het verslavingsgevoel heb dat erbij hoort van altijd maar door moeten gaan.”