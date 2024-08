Hans Klok denkt aan stoppen: onthult opmerkelijke toekomstdroom

Hans Klok stopt binnenkort mogelijk met zijn illusionistenleven. De show waarmee hij vanaf zaterdag door Nederland toert is misschien wel één van zijn laatste. “Ik word ook een dagje ouder en moet wel realistisch blijven”, zegt de 55-jarige Klok in De Telegraaf.

“Ze noemen mij The World’s Fastest Magician. Nou, daar moet ik hard aan trekken hoor, om dat nog waar te maken. Ter voorbereiding voor de show doe ik heel veel aan fitness. Ik ben 55, heb een knieblessure en word minder snel. Deze show lukt nog prima, maar de vraag is of het over vijf of tien jaar nog haalbaar is.”

Te Europees

Klok denkt daarom na over een carrière buiten de theaters. “In Bloemendaal staat een heel oud, klein huisje te koop. Soms droom ik ervan om er een magisch pannenkoekenhuis in te beginnen”, zegt hij. Een show in Las Vegas, zoals enkele jaren geleden nog de bedoeling was, zit er in ieder geval niet meer in. “Ik ben veel te Europees om te emigreren, heb ik ontdekt. Ik blijf lekker hier. De kans dat ik over een paar jaar pannenkoeken sta te bakken, is echt groter.”